Jenifer doit sa carrière à sa maman, "son premier mentor"

Voilà quinze ans maintenant que Jenifer mène sa carrière dans la musique et, désormais, aussi au cinéma. En regardant en arrière, l'ancienne gagnante de la Star Academy, qui a récemment fêté ses 35 ans, peut remercier sa mère d'avoir été là pour elle...

Avant Graines de stars (où elle a participé en 1997) et avant la Star Academy (qu'elle remportée en 2002), Jenifer avait déjà en elle la passion de la musique. Pour s'en rendre pleinement compte, il faut remonter à l'époque du collège. Interrogé par Closer, Jean-François Verdier, qui dirigeait l'établissement Victor-Duruy à Nice, se souvient... "Je me souviens d'un long entretien dans mon bureau avec la mère de Jenifer. (...) Elle m'avait sollicité dans le cadre d'un aménagement des horaires en fonction de ses cours de chant. Elle m'avait impressionné, cette femme-là ! Elle était très vigilante et assumait d'avoir une vision claire du talent qu'elle avait décelé chez sa fille. (...) Elle doit sa carrière à sa mère, qui a été son premier mentor", dit-il.

Jean-François Verdier, qui dit se souvenir d'une "assez bonne élève" qui menait sa barque dans un collège classé en zone d'éducation prioritaire, avait lui aussi repérée Jenifer. "J'en garde un souvenir très vif ! (...) Croyez-moi, des élèves comme elle, je n'en ai pas croisé des wagons !", dit-il. Et le chef d'établissement d'ajouter que la jeune fille avait alors reçu l'aide de la prof de musique, Madame Casanova, "en amont de son passage dans l'émission Graines de stars, en 1997". "C'est même elle qui l'avait personnellement coachée", ajoute-t-il.

