Jenifer et l'héritage familial des Bartoli : Nouveau coup dur pour la chanteuse

Nouveau coup dur pour Jenifer et sa famille. La chanteuse de 35 ans, qui se battait avec sa mère, sa tante et son oncle pour que sa grand-mère décédée en 2014 obtienne gain de cause dans une affaire d'héritage, a été déboutée par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia pour des raisons de prescription.

Pour rappel, Joséphine Bartoli, la grand-mère de Jenifer, livrait de son vivant une bataille judiciaire visant à récupérer sa part d'héritage. Le hic ? Sur le testament daté du 6 octobre 1981 et rédigé directement à la main par Jacques, l'arrière-grand-père de Jenifer, Pauline Bartoli, la demi-soeur de Joséphine, est la seule héritière. À la mort de Jacques, lors de la vente d'un bar-épicerie mentionné sur le testament, Joséphine et Pauline se déchirent. En 2013, un an avant sa disparition, Joséphine Bartoli, qui s'estime spoliée, attaque sa demi-soeur en justice. Les deux femmes décèdent alors que la procédure était encore en cours. Depuis, leurs enfants et petits-enfants ont pris le relais.

En avril 2016, Jenifer et sa famille avaient déjà été déboutés par la justice car le délai de prescription, fixé à trente ans après la mort de Jacques Bartoli, était dépassé. Plus de deux ans plus tard, en ce mois de novembre 2018, la chambre civile de la cour d'appel de Bastia s'est prononcée de la même manière. La famille de Joséphine Bartoli est "très déçue par le traitement judiciaire qui lui a été réservé" mais "reste déterminée à continuer le combat afin que justice lui soit rendue en mémoire de Joséphine" précisent les avocats via un communiqué. Jenifer et ses proches annoncent d'ores et déjà qu'un pourvoi en cassation va être "immédiatement engagé". La guerre est donc loin d'être finie...