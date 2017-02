Jenifer : Placée en garde à vue après une agression ? Elle réplique cash

En juillet 2008, la maman d'Aaron (13 ans) et Joseph (2 ans et demi) avait déjà brièvement été placée en garde à vue pour des faits similaires. Le Parisien avait à l'époque révélé que la chanteuse se trouvait au côté de Pascal Obispo lorsqu'une altercation avec un photographe avait eu lieu devant un restaurant du 6e arrondissement de la capitale. "Si agression il y a eu, seule Jenifer, harcelée physiquement par un paparazzi, en a été victime. Pascal Obispo n'est intervenu que pour la protéger et écarter d'elle un homme manifestement violent", avait affirmé dans un communiqué transmis à l'AFP Me Nathalie Dubois, l'avocate qui représentait alors les deux artistes.

Il y a quelques mois, Jenifer s'était épanchée, dans une interview accordée au quotidien Le Parisien, sur la difficulté de vivre au quotidien en étant harcelée par des photographes : "Les journalistes vont commenter des images et vont romancer bêtement comme un roman photo, en ne se rendant pas compte parfois des conséquences et je subis ça, disait-elle alors. J'aimerais ne plus en faire partie, de plus je trouve ça terriblement cheap de faire 4 couv' par mois, je n'ai pas envie d'y être (...) C'est pas grave, mais c'est douloureux d'être suivie en permanence. Mais je pense que personne ne peut comprendre ça."