Jennifer Aniston loin des "difficultés" : Tendre photo pour ses 2 ans de mariage

Cette nouvelle publication de Justin Theroux fait suite aux récentes révélations du magazine People (reprises le 2 août par le Daily Mail) qui affirme que le couple a traversé de nombreuses "difficultés" avant de finalement réussir à trouver son équilibre. "Ça a pris du temps avant que ça s'arrange. Ce mariage n'aurait jamais fonctionné s'ils avaient été dans leur vingtaine, mais ce n'est pas le cas. Ils sont bons amis et ont un total respect l'un pour l'autre", a dévoilé une source qui cite les emplois du temps chargés des deux acteurs comme source de tension.

Loquace, l'informateur a également affirmé que "se marier était quelque chose de très important à leurs yeux". Et d'ajouter : "Jen a fini par réaliser qu'on peut être heureux en mariage sans être l'un avec l'autre 24h/24h, 7 jours sur 7. Lorsqu'ils ne sont pas ensemble et qu'ils se retrouvent, ils ont tant de choses à rattraper que cela rend leur mariage excitant. Elle raconte toujours à quel point elle le trouve très sexy. Ne pas se voir chaque jour fait qu'ils s'apprécient l'un et l'autre davantage. Ils ont une super vie ensemble", a-t-on conclu.