Jennifer Aniston révèle ses regrets à propos de sa mère décédée

Le 7 décembre 2018 sortira sur Netflix la comédie dramatique Dumplin' dans laquelle une adolescente en surpoids vit avec sa mère ancienne reine de beauté. Lorsqu'elle rencontre le jeune Bo, elle se met à douter et à remettre en cause son apparence. C'est Jennifer Aniston qui campe la mère de famille. L'occasion pour elle d'évoquer les relations mère-fille. Si elle n'a pas d'enfants – et n'a pas manqué de faire taire ses détracteurs à ce sujet –, elle s'est confiée sur sa relation avec sa mère aujourd'hui décédée, Nancy Dow.

"Une des raisons pour laquelle j'ai vraiment adoré cette relation mère-fille, c'est parce que c'était très similaire à ce qu'était ma relation avec ma mère, commente Aniston dans le Sunday Telegraph. C'était une modèle et tout tournait autour du fait de bien présenter, de ce à quoi elle ressemblait et de ce à quoi je ressemblais. Je ne suis pas devenue l'enfant modèle qu'elle aurait souhaité et tout cela a résonné en moi, cette petite fille qui voulait juste être regardée et aimée par sa mère qui était trop occupée par des choses qui ne comptaient pas vraiment."

Des regrets pour Jennifer Aniston qui établit aussi un rapport avec la société. "Le film est très spécial parce que cela parle du fait de se débarrasser des notions de beauté préconçues, d'essayer de devenir des individus et de ne pas avoir le sentiment de devoir être à la hauteur d'idéaux irréalistes que la société nous fait avaler", estime la star de 49 ans, dont les parents ont fini par divorcer quand elle avait 9 ans. Et de conclure : "Mon idéal de beauté, ce qui vous rend beau et ce qui me rend belle, ce sont les gens autour de moi, la vie que j'ai."

Nancy Dow, qui est morte en mai 2016, avait joué dans des séries comme The Beverly Hillbillies ou Les Mystères de l'Ouest. Elle a été mariée au père de Jennifer, l'acteur de soap John Aniston, de 1965 à 1980.