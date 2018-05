Jérémy (Koh-Lanta) règle ses comptes : "Alban n'a le respect d'aucun aventurier"

Dans Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), les liens se font et se défont. Sur l'île comme sur les réseaux sociaux, le courant n'est pas passé entre Alban et Jérémy. Auprès de nos confrères de TV Mag, le complice de la jolie Candice revient sur cette relation compliquée.

"Ça s'est arrangé parce qu'on en a discuté", lance-t-il. Cependant pas question pour lui de passer outre : "C'est trop facile de m'attaquer sur les réseaux sociaux ou de faire 18 interviews et m'insulter, pour m'appeler juste après et s'excuser." En bref, Jérémy a "apprécié Alban avant l'aventure" et aujourd'hui, "ce n'est plus le cas". Plus encore, l'aventurier qualifié pour la course d'orientation ajoute : "J'avais du respect pour lui, je n'en ai plus."

Pour Jérémy, Alban n'est autre qu'un "lâche", un "politicien" dont "le seul intérêt est d'avoir l'avis des gens en sa faveur". "À ce jour, il n'a le respect d'aucun aventurier si ce n'est Tiffany et Cassandre à la limite, poursuit-il. C'est la preuve de la personne qu'est Alban. Il paraît mais il n'est pas."

En plus d'avoir réglé ses comptes avec Alban, Jérémy regrette que certains participent à Koh-Lanta, "une aventure magnifique", "pour le côté télé-réalité". "Ce qu'on vit là-bas ensemble est beau. Je ne veux retenir que les belles choses qu'on a pu vivre même si tout n'est pas rose. Je n'ai pas envie de me rabaisser à faire le candidat de télé-réalité comme peuvent le faire certains aventuriers", conclut-il.

Rendez-vous ce vendredi 25 mai 2018 dès 21h sur TF1 afin de suivre la finale de Koh-Lanta : Le Combat des héros et découvrir qui de Jérémy, Clémence, Pascal ou Javier est le grand gagnant de cette édition.