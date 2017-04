Jesse Williams - Aryn Drake-Lee : Les dessous de leur divorce surprise

Quelques jours après l'annonce choc du divorce du beau Jesse Williams et sa femme Aryn Drake-Lee, qui incarnaient pour beaucoup le couple parfait, on en sait désormais un peu plus sur les modalités de leur séparation.

D'après le toujours bien informé TMZ, le couple qui a rompu après dix ans d'amour et cinq de mariage, est décidé à entretenir de cordiales relations pour le bien de leurs deux enfants : Sadie (3 ans) et Maceo (1 an et demi). Si leur déménagement de New York à Los Angeles a eu raison de leur amour, en revanche, les deux parents semblent décidé à ne pas se faire la guerre, bien au contraire.

Selon des sources proches de celui qui incarne le docteur Jackson Avery dans la série médicale à succès Grey's Anatomy, James et Aryn s'occupent conjointement de leurs deux enfants depuis qu'ils se sont séparés, il y a plusieurs mois déjà.

Le charmant acteur américain de 35 ans, qui est à l'origine de la procédure de divorce, vient tout juste de quitter le domicile familial mais continue d'entretenir des contacts réguliers avec leurs enfants. Sa femme serait très arrangeante et lui aurait permis de laisser une grosse partie de ses affaires chez elle, où il a tout le loisir d'aller et venir à sa guise.

La seule absence du beau-gosse, que l'on a vu aux côtés de Rihanna dans son clip Russian Roulette, a eu lieu quand il a dû s'absenter pour promouvoir un jeu vidéo à Paris, mais depuis qu'il est de retour au bercail pour le tournage de la série de Shonda Rhimes, il voit ses enfants plusieurs fois par semaine.

Rappelons que Jesse Williams, qui se serait supposément rapproché de sa jolie partenaire de scène Minka Kelly, demande la garde partagée des enfants à sa future ex-femme, qui n'a pas encore répondu à sa demande de divorce.

Coline Chavaroche