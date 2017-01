Jessica Alba : Accostée par un officier de police qui l'a dans la peau...

Toujours aussi avenante et accessible lorsqu'il s'agit de rencontrer de nouveaux fans, Jessica Alba a eu la plaisante surprise de croiser un policier très admiratif.

Comme le révèle une vidéo publiée sur son compte Instagram, l'actrice hollywoodienne se trouvait dimanche 15 janvier devant le domicile de ses amis lorsqu'un certain officier Alvarez est passé par là en voiture. Profitant de la présence de la star de 35 ans, celui-ci est descendu de son véhicule pour lui montrer l'un de ses tatouages, un dessin représentant le visage de la bombe américaine.

Le chanceux n'a pas mis beaucoup de temps avant de réussir à s'approcher de l'épouse de Cash Warren. Enjouée, Jessica Alba semblait très excitée à l'idée de découvrir ce tatouage. "Définitivement l'un des moments les plus irréels de ma vie. Ce jeune et adorable officier passait en voiture devant la maison de mes amis et s'est arrêté pour me dire qu'il avait mon visage tatoué sur son bras. Évidemment IL FALLAIT que je le voie ! Tellement cool et trop kiffant", a-t-elle écrit en légende.