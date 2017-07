Jessica Thivenin, attaquée sur son couple avec Thibault Kuro, répond aux haters

Depuis que Jessica Thivenin des Marseillais de W9 et Thibault Kuro (ex-petit ami de Shanna Kress lui aussi passé par Les Marseillais) sont officiellement en couple, beaucoup d'internautes ont bien du mal à accepter leur relation amoureuse.

Ainsi, samedi 29 juillet, alors que Jessica Thivenin (27 ans) multipliait les vidéos Snapchat pour montrer les coulisses de sa vie post-tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le reste du monde pour W9 (la jolie blonde est rentrée d'Espagne il y a peu), elle en a profité pour faire un point sur les critiques incessantes.

"Bon, j'ai lu un peu les commentaires. Il y en a qui valident mon couple avec Thibault et d'autres non, mais bon sachez qu'on s'en fout. C'est mon chéri je le garde et ceux qui sont contents ou pas, c'est pareil !", a-t-elle lancé avec aplomb.

Pour rappel, les fans de télé-réalité sont nombreux à ne pas tolérer que le beau gosse de 26 ans puisse être investi dans une relation amoureuse avec celle qui était pendant des années l'amie du couple emblématique qu'il formait avec la jolie Shanna !

Pour finir, signe que cette relation sentimentale est bien partie pour durer, Thibault a présenté Jessica à ses parents il y a quelques jours !