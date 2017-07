Shanna Kress et Thibault Kuro complices : Jessica Thivenin donne son avis...

En février dernier, après des années d'amour, Shanna Kress et Thibault Kuro ont annoncé leur séparation. Depuis, le couple est resté en bons termes. En effet, les deux anciens candidats de télé-réalité se sont revus. Thibault Kuro est allé chercher son ex – qui avait quitté la France pour Miami – à l'aéroport de Marseille. Puis, ils avaient passés tous les deux du temps ensemble dans leur maison. Des retrouvailles qui ont immédiatement fait polémique.

Et pour cause, Thibault Kuro a de son côté retrouvé l'amour dans les bras de Jessica Thivenin, qui tourne actuellement Les Marseillais VS Le reste du monde (W9) à Marbella, en Espagne. Sur les réseaux sociaux, bon nombre d'internautes ont jugé le comportement de Thibault irrespectueux envers la jolie blonde.

Agacé, le beau brun a tenu à répondre à la polémique via une série de vidéos postées sur Snapchat. "Sa mère travaille, son père habite à trois heures de retour et sa soeur travaille pour moi. Il ne lui restait donc plus qu'une personne pour aller la chercher et vu que je travaille avec elle et que je m'entends bien avec elle, je suis allé la chercher", s'est-il justifié.

Afin de faire taire les mauvaises langues, l'ex-Marseillais a par la suite assuré être toujours "en couple" et "amoureux" de Jessica Thivenin. Plus encore, il a précisé que sa chérie était au courant qu'il avait passé quelques moments avec Shanna Kress. "Je l'ai eue au téléphone hier et elle s'en bat les c**illes", a-t-il ajouté. De quoi faire taire ses détracteurs !