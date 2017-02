Jessica Thivenin changée par la chirurgie esthétique ? Nikola Lozina s'énerve...

Samedi 11 février, Jessica Thivenin des Marseillais de W9 a décidé de dévoiler un cliché d'elle en sous-vêtements sur Instagram. Malheureusement pour elle, sa publication a provoqué un tollé tant la jeune femme est méconnaissable sur celui-ci... Abuserait-elle de la chirurgie esthétique ? Certains en sont convaincus.

Une chose est sûre, les internautes n'ont pas été tendres avec la jolie blonde de 27 ans. "Olala on te reconnaît pas du tout, j'aime pas désolé", "Elle s'est fait refaire quelque chose ? Je la reconnais pas du tout là", "On dirait vraiment pas que c'est toi", "On dirait carrément une autre personne !", "Tu vas te faire opérer combien de fois encore ?", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Bien décidée à remettre les pendules à l'heure à la vue de ces commentaires, Jessica a affirmé sur Snapchat qu'elle n'avait pas spécialement abusé de la chirurgie esthétique. Certes, elle s'est fait refaire la poitrine il y a trois ans et a déjà testé le botox sur le front et les lèvres l'an dernier, mais elle a assuré ne pas avoir touché à son nez par exemple ! Son seul projet assumé : faire aligner ses dents. "Je n'ai absolument pas honte de ce que je fais, je m'en fous. Je le dis, ça ne me dérange absolument pas. Par contre les gens qui parlent pour rien, faut arrêter", a-t-elle ajouté avant de publier un doigt d'honneur avec la mention suivante : "Avec respect bien sûr !"

Nikola Lozina, très amoureux de Jessica depuis leur rencontre dans Les Marseillais et les Ch'tis VS Le reste du monde (W9), s'est lui aussi énervé sur Snapchat en voyant sa belle subir les foudres de certains internautes. "Tous les petits jaloux, à tous ceux qui s'amusent à essayer de nous atteindre : vous êtes loin du compte. Jessica tu es belle, tu me plais et je t'aime... Les haineux qui insultent c'est pour vous ça", a-t-il statué sur son propre compte avant de publier à son tour un doigt d'honneur.

Ah, l'amour (des doigts d'honneur)...