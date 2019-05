Jessica Thivenin, de l'alcool pendant sa grossesse ? Furieuse, elle s'explique

En avril 2019, Jessica Thivenin révélait être enceinte de son premier enfant. Depuis l'annonce de sa grossesse sur les réseaux sociaux, l'amoureuse et épouse de Thibault Garcia reçoit bon nombre de recommandations d'internautes sur la conduite à suivre. Dimanche 19 mai, la future maman s'est agacée face à certains commentaires...

Alors qu'ils vivent à Dubaï, les amoureux ont profité d'une soirée à deux pour dîner dans un aquarium géant. Au cours de ce repas, Jessica Thivenin a filmé leur table et les internautes ont été interpellés par son verre rempli d'une boisson rouge que beaucoup ont pris pour du vin. C'est alors que les messages d'alerte ont fusé.

Face à l'inquiétude et à l'insistance de ses followers, la future maman a répondu en vidéo, toujours sur Instagram. "Hier quand j'étais au resto, je ne buvais pas du vin ! C'était une espèce de thé, je ne sais quoi... Ce sont des mélanges qu'ils font", a assuré l'ancienne candidate des Marseillais (W9). Et de s'expliquer : "On a pris un menu sans alcool, mon chéri et moi, tous les deux. Parce que lui conduisait et que moi je suis enceinte. Je ne suis pas folle ! Donc c'est pas la peine de m'envoyer des messages SOS alarmants. Je n'ai pas bu d'alcool depuis que je sais que je suis enceinte, ça fait un moment !"

Rappelons qu'avant elle, une autre candidate de télé-réalité avait été soupçonnée d'avoir consommé de l'alcool durant sa grossesse. Jazz, alors enceinte de sa fille Chelsea, avait été aperçue en boîte de nuit, verre à la main. "Être enceinte, ce n'est pas être malade, on vit normalement. Même un handicapé peut sortir en boîte de nuit. Donc je ne vois pas pourquoi on ne sortirait pas", avait-elle déclaré sur Snapchat. Concernant le contenu de son verre, la jeune maman avait poursuivi : "Quand on est enceinte, on boit. Je buvais un verre, mais un verre de jus de pomme." Des explications qui avaient mis fin à la polémique. Depuis, Jazz et son amoureux Laurent ont accueilli leur petite Chelsea (1 an et demi), ainsi qu'un deuxième bébé, le petit Cayden né en février 2019.