Jazz enceinte et alcoolisée ? Sa réponse à la polémique !

Quelques semaines après avoir annoncé être enceinte, Jazz – candidate de Qui veut épouser mon fils ?, Les Anges et La Villa des coeurs brisés – s'est retrouvée mêlée à une polémique. En effet, la future maman a été aperçue un verre à la main lors d'un concert du chanteur Cris Cab. Sans plus attendre, elle a été lynchée par certains internautes, qui ont tenu à lui rappeler que grossesse et alcool ne faisaient pas bon ménage. Sur Snapchat, la jeune femme a réagi.

Jazz a alors mis les choses au clair. "Effectivement, j'étais en boîte de nuit pour voir Cris Cab en concert. Etre enceinte, ce n'est pas être malade, on vit normalement. Même un handicapé peut sortir en boîte de nuit, a-t-elle estimé. Donc je ne vois pas pourquoi on ne sortirait pas."

Dans la foulée, la compagne de Laurent s'est exprimée sur le fait qu'elle ait été aperçue un verre à la main lors de cette fameuse soirée. "Quand on est enceinte, on boit. Je buvais un verre, mais un verre de jus de pomme", a-t-elle assuré. Une mise au point qui devrait faire taire les mauvaises langues.

Outre cette vilaine polémique, Jazz semble on ne peut plus heureuse et épanouie dans sa vie. Amoureuse de son chéri Laurent et bientôt maman, la jeune femme a récemment dévoilé son tout nouveau projet : l'ouverture d'un site de vente en ligne de vêtements et accessoires.