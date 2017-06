Jazz, enceinte : Maman fière de son baby bump qui s'arrondit !

Qui l'eût cru ? Après avoir profité du tourisme esthétique en Tunisie en subissant plusieurs opérations de chirurgie (liposuccion, augmentation mammaire, injection de graisse dans les fesses), la jeune femme apprenait être enceinte. Depuis, c'est aux côtés de son petit ami et futur papa Laurent que la jeune femme roucoule et tant mieux. Sur Instagram, le tandem a d'ailleurs publié des clichés montrant l'évolution de cette grossesse.

C'est le genou à terre et les lèvres sur le ventre de Jazz que le beau gosse a souhaité immortaliser cet évènement : "Tu portes dans ton ventre le plus beau cadeau que je peux avoir dans ce monde, tu seras une mère formidable, comme tu es déjà une femme merveilleuse. Je vous aime", légende-t-il. Sur le cliché, les amoureux sont d'ailleurs au bord de la plage, en maillot de bain, et semblent prendre du bon temps.

Les fans de l'ancienne candidate de la seconde saison de La Villa des coeurs brisés sur NT1 n'ont pas manqué de la féliciter sous la tendre photo : "Félicitations, je vous souhaite tout le bonheur du monde a tous les trois bisous", "Trop mignon", "Vous êtes un couple magnifique je kiff vous suivre et je vous trouve trop sublime tous les deux. Beaucoup de bonheur à vous trois. Vous êtes heureux et amoureux ça se sent" ou encore "Magnifique cadeau une petite fille va bientôt arriver", lit-on dans les nombreux commentaires sous le cliché.