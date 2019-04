Jessica Thivenin enceinte : baby bump bien voyant et réponse aux critiques

Si le voyage de Jessica et Thibault est synonyme de rêve, certains commentaires l'ont un peu entaché. La candidate des Marseillais a pu lire plusieurs posts lui reprochant ce voyage et laissant entendre qu'elle mettait la santé de son bébé en danger.

La star a donc répondu sur Snapchat, vendredi 26 avril : "Pour ceux qui me disent de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça, qui me demandent pourquoi je suis allée en Égypte, qui disent qu'il faut faire attention à ce que tu manges... Je le sais. Ne vous inquiétez pas, ma mère m'a eu, elle a eu mes frères, on a une famille, des amis. Je pense qu'il y a énormément de gens qui accouchent chaque jour et les grossesses se passent très bien. Tout le monde s'en sort, je ne vois pas pourquoi je ne m'en sortirais pas." Et de préciser : "Si je voyage c'est que je peux voyager, je ne veux pas mettre mon bébé en danger, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le but." A bon entendeur...