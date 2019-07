Jessica Thivenin enceinte et de retour à l'hôpital : "J'ai lâché des larmes"

Nouveau coup dur pour Jessica Thivenin. Ce lundi 1er juillet 2019, la candidate emblématique des Marseillais (W9), qui est enceinte de 5 mois, a annoncé à ses abonnés Instagram qu'elle était de retour à l'hôpital.

Afin qu'ils ne soient pas inquiets de ne plus trop la voir sur les réseaux sociaux ou sur les publications de son mari Thibault Kuro Garcia, la belle blonde de 29 ans a souhaité tout leur révéler en story. Ses fans ont donc appris que ce sont des contractions régulières qui l'ont menée à une nouvelle hospitalisation : "J'ai des contractions tous les jours. J'en ai depuis longtemps, mais elles étaient espacées. Mais aujourd'hui, depuis 15h, j'en ai toutes les 10, 5 ou toutes les minutes. J'ai appelé ma gynéco qui m'a dit d'aller en urgence à l'hôpital. Ils ont tout vérifié, le bébé va très bien. Toujours envie de sortir, tête vers bas. Les contractons n'ont pas fait bouger mon col, donc c'est bien. Je reste à l'hôpital, ils vont me garder un peu. Je suis sous perfusion, ils m'injectent des produits pour essayer de calmer les contractions. Ils ont fait plein de test. On attaque bien la semaine 23..."

Malgré cette nouvelle épreuve, Jessica Thivenin tente de tenir bon en relativisant. "Ce n'est pas toujours évident, j'ai lâché des petites larmes quand même tout à l'heure parce que j'étais très inquiète. Mais là ça va, ils m'ont un peu rassuré", a ajouté la future maman. Nul doute qu'elle pourra compter sur le soutien de ses abonnés pour lui redonner le sourire, mais surtout sur celui de sa moitié.

Thibault toujours auprès de Jessica Thivenin

Encore une fois, Thibault Kuro Garcia était à ses côtés. Il s'est juste absenté afin d'aller chercher toutes les affaires dont elle pourrait avoir besoin durant son séjour à l'hôpital. Pour rappel, Jessica Thivenin a subi un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme), le 17 juin dernier. Depuis, elle doit impérativement restée alitée comme elle l'a dévoilé que ses réseaux sociaux.

Fin juin, la jeune femme a raconté l'origine de son calvaire. "Pour ceux qui m'ont posé la question 'Mais tu ne t'es pas rendue compte que tu avais des contractions ?' Non ! Je vais être très honnête non. Je ne différenciais pas le fait qu'il bouge et une contraction. Je pensais que c'était tout le bébé qui bougeait... Maintenant, je vois très bien la différence, j'ai compris. C'est pour ça que pendant trois semaines, j'ai eu des contractions sans m'en rendre compte. J'ai vu une boule en bas, j'ai pris rendez-vous chez le gynécologue, on a regardé, c'était la tête du bébé. Je me disais que c'était normal et en fait non. Pendant trois semaines j'ai laissé faire, donc il ne reste plus qu'un centimètre de mon col, ça a rétréci en très peu de temps. C'est moi, je ne m'en suis pas rendue compte, je suis un peu dégoûtée. Quand j'ai appris tout ça, je me suis mise à pleurer, pendant deux jours j'étais pas bien, je me suis dit que c'était de ma faute, que j'étais nulle. C'était pas évident", a-t-elle expliqué.