Jessica Thivenin et Nikola Lozina séparés ? Adixia et Paga répondent !

Entre Jessica Thivenin et Nikola Lozina, c'est bel et bien terminé.

Fin mars, une nouvelle rumeur d'infidélité faisait le tour de la Toile. Il se disait que le beau brun avait trompé la candidate des Marseillais South America (W9) ) à la suite d'une soirée en boîte de nuit. Très vite, la jolie blonde avait indiqué "Over..." (soit "Fini" en VF) en légende d'une photo d'elle. De quoi laisser entendre que rien n'allait plus avec son petit ami. Après quoi, elle avait publié une nouvelle photo sur laquelle elle apparaît assise sur une chaise de jardin avec un T-shirt "No boyfriend, no problem" (soit "Pas de petit copain, pas de problème" en français).

Mais certains internautes refusaient de croire que leur couple avait éclaté. Ils devront toutefois se faire une raison car à l'occasion d'une interview pour nos confrères de Purebreak, Adixia et Paga ont confirmé que Jessica et Nikola n'étaient plus en couple. Ils n'ont néanmoins pas souhaité s'épancher davantage sur le sujet, estimant que ce n'était pas à eux de l'aborder. "On les aime tous les deux", ont-ils conclu.