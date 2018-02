Jesta (Koh-Lanta) change de coupe et de couleur, son "changement radical"

Jesta n'a pas attendu le Saint-Valentin pour faire une petite surprise à son petit ami Benoît et pour se faire plaisir.

Ce mardi 13 février 2018, la candidate de Koh-Lanta, l'île au trésor s'est rendue chez le coiffeur pour un "changement radical". Une transformation partagée avec ses fans, en Insta Story. Après avoir expliqué qu'elle souhaitait réellement changer de tête, Jesta a posté une photo sur laquelle on peut découvrir sa coiffeuse en train de lui faire une couleur. "Hâte de vous montrer le résultat", a-t-elle légendé.

La Toulousaine a ensuite indiqué qu'elle comptait également se couper les cheveux. Et quelques heures plus tard, le résultat était (enfin) dévoilé. L'occasion de voir que Jesta s'est fait "un ombre air" et qu'elle a légèrement raccourci sa coupe. Un résultat qui plaira, à coup sûr, à Benoît.

En regardant bien les photos, on peut également constater que la jeune femme semble avoir encore perdu du poids. Complexée après avoir pris 22 kilos en seulement six mois, après son aventure dans Koh-Lanta, l'île au trésor, Jesta s'est reprise en main et a perdu plus de 10 kilos.

"Je faisais 78 kilos. Je me suis dit que ce n'était pas possible, je me suis pesée plusieurs fois, j'ai cru que la balance avait un problème. Mais non, c'était la réalité. Là, clairement, j'ai chialé et je me suis effondrée, c'était un cauchemar. Je ne pensais pas que mon corps pouvait dépasser les 70 kilos", a-t-elle confié dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube en novembre dernier.