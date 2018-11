Jesta (Koh-Lanta) : Son appréhension pour son mariage avec Benoît

Dans quelques mois, Jesta et Benoît se diront "oui" pour le meilleur et pour le pire. Le 20 octobre 2018, les tourtereaux, qui se sont rencontrés en 2016 lors du tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1), ont annoncé qu'ils s'étaient fiancés lors de leur voyage à New York. Très vite, la future mariée a dévoilé que la cérémonie aurait lieu en juin 2019. Et, jeudi 1er novembre, en story Instagram, elle n'a pas caché avoir une certaine appréhension.

Lors d'une session de questions/réponses, on lui a demandé ce qu'elle redoutait le plus pour le mariage. "Mon stress, car je gère très mal mes émotions", a alors répondu la jeune femme de 25 ans. Cela ne l'empêche pas d'envisager de dévoiler la cérémonie à la télévision comme l'ont fait leurs amis Jazz et Laurent.

Jesta a ensuite précisé qu'elle pensait à avoir un enfant avec Benoît depuis un long moment et que cela ne la dérangerait pas d'être enceinte le jour de son union avec son homme. Et, bonne nouvelle pour ses fans, Jesta ne dissimulera pas le visage de leur bébé sur les réseaux sociaux. "Oui, je ne vois pas l'utilité de cacher le visage d'un bébé", a-t-elle écrit.