Jesta (La Villa) : Photo d'enfance et week-end romantique avec Benoît

Pour rappel, Jesta et Benoît se sont rencontrés lors du tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor. S'il n'était pas célibataire à l'époque, le beau brun a tout de même eu un coup de coeur pour la jeune femme. Une fois libre, l'aventurier s'est donc mis en couple avec Jesta et, très vite, ils ont emménagé ensemble à Toulouse. Depuis, ils ne se quittent plus et envisagent de se marier et d'avoir des enfants.