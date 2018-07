Jesta (La Villa), un accident sur le tournage : Le souvenir qu'elle en garde !

Deux ans après avoir participé à Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1, en 2016), Jesta et Benoît se sont envolés pour la République dominicaine pour le tournage de La Villa, la bataille des couples (TFX). Et le couple a vécu une grosse mésaventure lors d'un jour off.

Tous deux ont en effet été victimes d'un accident de scooter. Un accident sur lequel Jesta est revenue pour Purepeople : "Cet accident de scooter a eu lieu pendant un jour off. Avec Benoît, on allait au restaurant, c'est lui qui conduisait le scooter. Et il a raté un dos d'âne, on est tombés. C'est vrai que la blessure était assez impressionnante visuellement mais au final, c'était superficiel. C'était une grosse éraflure sur tout le bas de la jambe. Je n'ai rien eu de cassé, maintenant ça va beaucoup mieux."

Si elle n'a plus mal, Jesta garde un souvenir de cet incident : "Même moi ça m'a fait vraiment peur mais au final ça s'est arrangé. Aujourd'hui, je n'ai quasiment plus rien. J'ai quand même une belle cicatrice." C'est début juin que les tourtereaux dévoilaient leurs péripéties, sur Snapchat.

Après avoir dévoilé leurs blessures, Jesta et Benoît avaient expliqué à leurs fans ce qu'il s'était passé. "On est en jour off et, malheur, on a pris le scooter avec Benoît et on est tombé. Je me suis défoncée, j'ai très très mal. Là je me suis calmée, ça va mieux. Mais j'étais dans un état absolument pas possible, ça fait deux heures que je pleure, que je ne suis pas bien...", confiait notamment la Toulousaine.

