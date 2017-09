Jim Carrey a rasé sa très grosse barbe et il est métamorphosé !

Place au renouveau pour Jim Carrey. Après avoir passé ces derniers mois loin de toute vie sociale, à l'abri des regards et des multiples attaques émanant de la mère de son ex-petite amie Cathriona White (qui s'était suicidée le 28 septembre 2015), le célèbre acteur américain tente de passer à autre chose. Et pour lui, cela passe par un changement de look et par la même occasion, d'attitude.

À son arrivée à Venise lundi 4 septembre, les fans et photographes ont eu la surprise de voir débarquer l'acteur de The Mask sans son épaisse barbe grise. On l'avait laissé en juin, lors de la première de la série Showtime dont il est l'un des producteurs, I'm Dying Up Here, avec cette énorme barbe qui avait suscité l'inquiétude de ses fans. Trois mois plus tard, l'acteur a tout rasé, s'offrant par la même occasion une petite cure de jouvence avec un visage rafraîchi illuminé par un sourire franc et reconnaissable entre tous.

La venue du Yes Man dans la Cité des Doges s'explique par la projection en avant-première mondiale du documentaire Jim & Andy: The Great Beyond. Présenté ce 5 septembre à Venise, le film plonge dans le processus créatif de Man on the Moon, le biopic de Milos Forman consacré au comique américain Andy Kaufman, sorti en 1999. Le documentaire réalisé par Chris Smith (American Movie) et produit par Spike Jonze fait notamment le rapprochement entre les personnalités de Carrey et Kaufman, deux des plus grands artistes comiques du show-biz américain.