Jim Carrey donne une interview lunaire et flippante, la journaliste embarrassée

Réputé pour ses extravagances et ses répliques originales, Jim Carrey n'a pas vraiment facilité le travail d'une journaliste qui essayait vainement de lui poser des questions lors d'événement organisé par le magazine Harper's Bazaar, vendredi 8 septembre à New York.

Étonnamment présent lors de cette soirée qui célébrait les icônes mode ayant marqué la décennie, l'acteur de 55 ans a été appréhendé par Catt Sadler de la chaîne E! Entertainment lorsqu'il a choisi de se prêter au jeu à sa façon. D'abord surprise de voir le comédien hollywoodien à un événement célébré en marge de la Fashion Week, Catt Sadler a débuté son entretien en lui demandant s'il était venu accompagné, ce à quoi l'intéressé a répondu : "Je vais bien. Il n'y a aucun sens à tout cela. Je voulais trouver l'événement le plus futile du moment et m'y joindre, et me voilà. Vous devez quand même admettre que c'est quand même dénué de sens !", a-t-il glissé dans un sourire.

Ceci n'est pas notre monde, nous n'avons pas d'importance

Gênée, Catt Sadler a bien tenté de rebondir en demandant à Jim Carrey s'il croyait aux "icônes", ces stars qui étaient donc célébrées au cours de la soirée. "Je n'y crois pas. Je ne crois pas aux vedettes. Je ne pense pas que vous existiez. Mais il y a une magnifique odeur de parfum dans l'air", a-t-il poursuivi après avoir soudainement poussé la chansonnette.

C'est ainsi que la journaliste de l'émission E! News a dégainé sa dernière carte en complimentant Jim Carrey sur son look maîtrisé, lui assurant qu'il était pourtant bien habillé. "Je ne me suis pas habillé. Je ne suis pas là. Il y a juste des trucs qui se passent. Ceci n'est pas notre monde. Nous n'avons pas d'importance", a-t-il conclu en tapotant Catt Sadler sur les épaules avant de partir.

Jim Carrey était-il agacé d'avoir été dans un premier temps questionné sur son statut, lui qui est toujours en guerre contre la famille de son ex-petite amie Cathriona White (décédée en septembre 2015), qui l'a accusé d'avoir poussé la jeune femme au suicide ? Ou bien avait-il réellement un message à faire passer au monde de la mode, univers "futile" ? Une chose est sûre, cette apparition restera dans le annales...