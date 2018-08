Jim Carrey : Ecorché vif "abandonné" par sa mère, accro aux anti-douleurs

Jim Carrey, qui souffre lui-même de dépression depuis des années, se montre très compréhensif envers son modèle, même s'il n'a pas peur d'évoquer un certain "abandon". "Ce n'est pas un abandon intentionnel, elle a toujours été là pour moi, elle a toujours été présente à la maison, mais lorsqu'on est défoncé aux anti-douleurs, c'est quand même de l'abandon", a-t-il poursuivi. Et d'ajouter, de façon très mystique : "Je suppose que nous sommes tous abandonnés dans une certaine mesure, nous tous d'une manière ou d'une autre par quelque chose ou par quelqu'un, et cela forme en nous notre conviction de nous-mêmes."

En 2011, Jim Carrey avait déjà évoqué son enfance difficile dans l'émission Inside the Actors Studio (chaîne Bravo), revenant sur le jour où son père avait perdu son emploi. Il avait 12 ans. "Mon perdu a perdu son job à 51 ans et ça a été un coup dur. On a vécu dans un van pendant un temps et on travaillait tous en tant que vigiles ou concierges. Je pouvais travailler huit heures par jour à l'usine après l'école. Ça me donnait envie de frapper quelqu'un à la tête", avait-il déclaré. C'est en se tournant quelques années vers la comédie et le stand-up qu'il est finalement parvenu à trouver son échappatoire.