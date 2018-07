Jimmy Garoppolo flirte avec la pornstar Kiara Mia : "Une expérience instructive"

Quarterback à l'avenir très prometteur, qui a signé en février un contrat de 5 ans et 137,5 millions de dollars à la clé (un record) avec les 49ers de San Francisco, qu'il a rejoint l'an passé en provenance des Patriots où il avait fait ses gammes dans l'ombre de Tom Brady, Jimmy Garoppolo n'a pas la tête qu'à sa carrière. L'athlète de 26 ans fait aussi des expériences dans sa vie intime...

Mercredi 18 juillet 2018, le jeune homme originaire de l'Illinois était surpris par TMZ.com avec à son bras la plantureuse star du X Kiara Mia, 41 ans, alors qu'ils sortaient d'un bon dîner arrosé de vin dans un restaurant de Beverly Hills, Avra. Et de toute évidence, le sportif de 1,88 mètre pour 102 kilos et la très célèbre pornstar, qui ont ensuite attendu une voiture ensemble, ne sont pas repartis séparément. La soirée semble s'être prolongée au palace Four Seasons voisin, d'après ce qu'on pouvait éventuellement déduire de la story de l'actrice, auto-proclamée "the world's #1 pornstar" sur son site officiel.

Trois jours plus tard, un chasseur de scoops de TMZ repérait Kiara Mia en soirée avec des amies et ne manquait pas de l'interroger au sujet de son rendez-vous galant avec Jimmy Garoppolo, de quinze années son cadet. Et si elle a tout fait pour tenir sa langue, elle n'a pas pu cacher son excitation : "Jimmy et moi, a-t-elle déclaré, avons passé un dîner fantastique ensemble. Il m'a traité avec énormément de respect et de classe. Honnêtement, nous sommes amis ! Et je vais vous dire : je n'ai jamais été fan de football, mais je peux vous promettre que les 49ers vont aller jusqu'au Super Bowl et vont le gagner parce que tout ce que je touche se transforme en or." Et d'ajouter malicieusement, lorsqu'il lui a été demandé s'il y aurait d'autres rendez-vous : "Vous allez devoir le découvrir. À suivre... Il est tellement rayonnant, il est sexy en diable. Et j'ai eu mon dessert préféré, c'est sûr." Chacun interprétera comme il voudra les propos de celle qui joua en 2015 dans un pastiche porno de L'Incroyable Famille Kardashian.

Mais Jimmy Garoppolo, lui, s'est montré moins fier et moins à l'aise devant les caméras lorsqu'il est apparu mercredi 25 juillet face aux médias lors d'un événement de la franchise californienne. "Ma vie a changé, maintenant. Ma vie privée... Je n'ai jamais été très porté sur l'exposition, même sur les réseaux sociaux. Je n'y suis pas très présent. Mais on regarde ma vie différemment. Je suis sous un microscope. C'est comme ce que notre entraîneur Kyle Shanahan a dit : c'est une bonne expérience, ça permet d'apprendre. Il faut juste l'accepter sans sourciller. C'est comme ça", a-t-il commenté avec fatalisme. Bref, lui n'avait guère envie de fanfaronner... ce qui n'augure pas forcément d'autres rendez-vous avec Kiara.