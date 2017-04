Jo-Wilfried Tsonga : Tout pour Noura et leur petit Sugar, ses deux priorités

Jo-Wilfried Tsonga ne portera pas les couleurs tricolores cette année, au grand désespoir de Yannick Noah. Fragilisé par le forfait de plusieurs joueurs à l'approche du quart de finale de Coupe Davis contre la Grande-Bretagne qui se jouera de vendredi à dimanche prochain, l'ancien vainqueur de Roland-Garros déplore leur absence, dont celle du pilier Jo-Wilfried.

Dans les colonnes de L'Équipe du 5 avril, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis révèle que le joueur de 31 ans devenu tout récemment, et un peu plus tôt que prévu, papa pour la première fois sera forfait jusqu'à la fin 2017. Une absence qui lui pèse, mais que le joueur a voulu transparente. "Jo a été clair fin 2016 en me disant qu'il ne jouait pas cette année", confie Yannick Noah qui a malgré tout retenté une nouvelle approche plus récemment : "Je lui ai quand même encore envoyé un texto il y a deux jours, genre : 'Merde, tu veux pas venir, ça te dirait pas ?', mais quand il me répond non, je comprends parce qu'il me l'a déjà dit." Le message a ainsi toujours été clair : priorité à sa très jolie compagne Noura El Swekh et à leur fils qu'ils ont appelé Sugar, en référence à l'emblématique boxeur américain Sugar Ray Leonard que le père de Jo-Wilfried Tsonga a toujours admiré.

Dès l'annonce officielle de la grossesse de sa fiancée, le tennisman avait laissé entendre qu'il mettrait sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à son nouveau rôle de papa qu'il prend très au sérieux. "Bien sûr, avoir un enfant, ça renverse certaines priorités. (...) C'est évident que je ne vais pas pouvoir faire une année où je ne serai pas auprès de Noura et la laisser gérer cela toute seule", avait-il confié à L'Équipe en novembre dernier, avant son entrée en lice dans le Masters 1000 parisien à l'AccorHotels Arena. Qu'importe les polémiques que ses absences répétées peuvent susciter.