Jo-Wilfried Tsonga : Sa fiancée enceinte, il s'agace des polémiques

Jo-Wilfried Tsonga ne se trouvait pas au Japon, il y a quelques jours, pour le premier tour de la Coupe Davis opposant la France au Japon. Le tennisman de 31 ans a choisi de se joindre à Yannick Noah et ses coéquipiers pour rester auprès de sa fiancée, la jolie Noura El Shwekh, enceinte de leur premier enfant.

Interrogé par Le Figaro (jeudi 9 février) sur son attachement à l'équipe de Coupe Davis, et sa possible participation à la demi-finale – qui se jouera en septembre si les Français se qualifient contre la Grande-Bretagne –, Jo-Wilfried Tsonga évoque les polémiques : "Il est trop tôt pour en parler. Il y a des polémiques qui n'ont pas lieu d'être et qui sont énervantes." Le Figaro indique, entre parenthèses, que le Manceau pourrait être absent pour cause d'impératif personnel. "Selon certaines rumeurs, il pourrait être forfait car il est témoin de mariage", avance le quotidien. "Je laisse certaines personnes faire des spéculations. On est encore loin d'une demi-finale", se défend Jo-Wilfried Tsonga évasif, assez pour laisser planer le doute.

Quart de finaliste de l'Open d'Australie – battu par Stan Wawrinka –, le joueur s'agace face aux critiques. "J'ai donné dix ans de ma carrière pour l'équipe de France. Je me suis toujours battu pour cette épreuve et j'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui, on remette en cause mon attachement à cette équipe", déclare-t-il avec fermeté.

Papa pour la première fois dans quelques mois, Jo-Wilfried Tsonga sait que sa vie ne sera plus la même après l'arrivée du bébé, un garçon, qu'il lui faudra revoir ses priorités. Son discours reste le même depuis l'annonce de sa future paternité, au mois de novembre. "Je vais modifier un peu mon calendrier mais ça n'entamera pas mon envie dans les tournois où je serai présent. J'espère que je deviendrai encore un meilleur joueur de tennis. La paternité a réussi à pas mal de joueurs dans le passé", se rappelle-t-il, pensant sans nul doute à Andy Murray, qui a enchaîné les performances après la naissance de sa fille Sophia.

En lice cette semaine à l'Open Sud de France qui se dispute à Montpellier, Jo-Wilfried Tsonga espère étoffer son palmarès.

Olivia Maunoury

L'intégralité de son interview est à retrouver dans Le Figaro en kiosques le 9 février 2017.