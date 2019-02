Joachim et Marie de Danemark : Le couple princier va s'installer en France

Le prince Joachim de Danemark et la princesse Marie vont quitter Klampenborg, au nord de Copenhague, et le superbe hôtel particulier qu'ils y occupaient avec leurs enfants depuis un peu plus de quatre années, mais aussi le pays : le couple princier va prochainement emménager l'été prochain à Paris, ville natale de la princesse ! Contre toute attente, ce sont pourtant les activités du prince qui ont motivé ce grand changement...

La cour danoise a annoncé très officiellement il y a quelques jours, par la voix de sa directrice des affaires publiques et de la communication Lene Balleby, que le fils cadet de la reine Margrethe II de Danemark a été admis dans un programme d'études militaires de haut niveau en France, lequel nécessite son installation dans la capitale. "Le Prince Joachim et Son Altesse Royale la Princesse Marie ainsi que leurs deux enfants, le Prince Henrik et la Princesse Athéna, vont s'installer à Paris", annonce le communiqué disponible sur le site de la monarchie nordique, qui détaille avec précision les raisons de cette relocalisation pour quasiment toute une année au minimum, de l'été prochain à l'été 2020.

"À partir du mois de septembre prochain et jusqu'à l'été 2020, apprend-on ainsi, le Prince Joachim suivra une formation au Centre des hautes études militaires. Le ministre français des Armées a invité le Prince à participer à cette formation à la suite de la visite d'État du président de la République Française au Danemark en 2018. L'un des principaux sujets de cette visite était les partenariats stratégiques dans les domaines bilatéraux du commerce, de la culture et de la défense. Le Prince est le premier officier danois à suivre cette formation. La formation se déroule à l'École Militaire à Paris six jours par semaine. Elle a lieu concomitamment au Centre des hautes études militaires (CHEM) et à l'Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN)." Au CHEM, où se déroulera la majeure partie de cette formation pour laquelle 30 officiers supérieurs (colonels ou capitaines de frégate) ont été sélectionnés, le prince Joachim se confrontera à l'étude de cas militaires de haut niveau ; à l'IHEDN, où il côtoiera dirigeants d'entreprise, parlementaires et représentant du monde des médias, il recevra un enseignement en gestion stratégique et en administration publique.

Le prince Joachim, qui a débuté sa carrière militaire en 1987 et oeuvre depuis novembre 2015 au sein de la Défense danoise en tant qu'expert pour les questions ayant trait à la réserve, n'aura en tout cas aucun problème avec la langue, qu'il maîtrise : fils d'un Français devenu prince de Danemark (le regretté prince Henrik, décédé en février 2017) et époux d'une Française devenue danoise en l'épousant, il est parfaitement francophone. Dans ses jeunes années, il passa d'ailleurs une année en Normandie, pensionnaire à l'École des Roches en 1982-1983 avant de décrocher son bac en 1986 à Øregaard et de suivre un cursus en agronomie à l'école Naesgaard au début des années 1990. Née à Paris, la princesse Marie a pour sa part grandi et vécu à Genève, étudié aux Etats-Unis, et gardé des attaches du côté d'Avignon, la région de sa mère Françoise Grassiot.

Le communiqué de la cour danoise souligne que "le séjour en France du couple princier n'entraîne[ra] aucun changement dans les relations du Prince et de la Princesse vis à vis de leurs parrainages et autres collaborations".