Joan Collins : Son fils accuse son père, mort, de pédophilie

Sacha Newley, le fils de l'actrice anglaise Joan Collins et de son regretté ex-mari Anthony Newley (mort en 1999), accuse son père de pédophilie. Aujourd'hui âgé de 52 ans, il a accordé une interview au Sunday Times dans laquelle il livre des détails...

"Il était pédophile. Mon père était attiré par la jeunesse. Il trouvait que l'innocence était un aphrodisiaque. C'était son penchant sexuel et c'était dangereux et destructeur", a-t-il confié alors qu'il fait la promotion de ses mémoires, Unaccompanied Minor. Sacha Newley n'accuse pas son père de l'avoir touché mais il relate qu'il a toutefois été exposé au sexe à un trop jeune âge, à une époque où ses parents nageaient en plein dans le show business hollywoodien et prenaient part à des fêtes douteuses. "Mon père mettait le sexe au premier plan. Il m'a exposé à tout cela, c'était totalement inapproprié", dit-il.

Sacha Newley a aussi évoqué Can Heironymus Merkin Ever Forget Mercy Humppe and Find True Happiness?, un film musical classé X écrit, produit et réalisé par son père en 1969, qui était selon lui "une confession de sa pédophilie" et qui aurait mené au divorce de ses parents l'année suivante. Dans ce film, le personnage principal, un musicien entre deux âges, raconte ses exploits sexuels à sa femme et ses enfants, y compris son obsession pour une fille très jeune, Mercy Humppe. Joan Collins jouait sa femme à l'écran, Sacha et sa soeur jouaient les enfants du couple. "Ma mère a été détruite par ce film : c'était la fin de leur mariage. Mon père était bon, plein de talent. Mais c'était un pur accro au sexe", a-t-il ajouté.

Joan Collins, ex-star de Dynastie, a nié les accusations de son fils dans un court communiqué. "Aussi loin que cela me concerne, tout cela est absolument faux. Je n'ai rien de plus à ajouter", a déclaré l'actrice de 84 ans. Tara, la soeur de Sacha, a elle aussi démenti... "J'ai été choquée des commentaires de mon frère. Je ne reconnais pas l'homme qu'il décrit. J'étais incroyablement proche de mon père et je suis profondément contrariée par ces fausses allégations", a-t-elle dit.

Thomas Montet