Jocelyn Wildenstein : La femme chat, ruinée, se déclare en banqueroute !

Jocelyn Wildenstein s'est déclarée en banqueroute malgré la somme astronomique qu'elle a récupérée à la suite de son divorce d'avec Alec Wildenstein, soit, selon la presse américaine... 2,5 milliards de dollars ! La socialite, connue ces dernières années pour ses abus de chirurgie esthétique – qu'elle nie – qui lui ont valu le surnom de Catwoman, ne toucherait que quelques centaines de dollars par mois...

Comme le rapporte Page Six, Jocelyn Wildenstein (77 ans) a utilisé l'article 11 sur le droit des sociétés pour se déclarer en banqueroute et se mettre ainsi sous protection de l'État. "Je suis sans emploi et mon seul revenu provient de la sécurité sociale. Je me tourne souvent vers mes amis et la famille pour payer mes dépenses", écrit-elle dans son dossier. Elle a ainsi indiqué ne toucher que 900 dollars par mois de la sécurité sociale et a ainsi déclaré que son compte chez Citybank était à 0 dollar. Elle ne posséderait que pour 1 000 dollars de vêtements et une télé à 100 dollars. Elle a également une dette de 70 000 dollars liée à sa carte American Express et n'a pas honorée plusieurs factures, dont une de 175 000 dollars pour des travaux dans son appartement new-yorkais ainsi qu'une autre de 165 000 dollars pour la location de sa maison de Beverly Hills.

Jocelyn Wildenstein, qui a retrouvé l'amour dans les bras de Lloyd Klein, dit avoir choisi de se mettre en banqueroute "pour réorganiser [ses] affaires financières". Elle affirme être dans l'attente d'un versement de 4,5 millions de dollars, lié à son divorce. Problème, elle est en litige avec la famille de son défunt ex-mari... En attendant, elle peut envisager de récupérer rapidement des liquidités avec la vente de son patrimoine immobilier. Elle possède pas moins de trois appartements dans la Trump Tower de Manhattan pour environ 11,5 millions de dollars mais elle doit 4,6 millions à Modern Bank concernant ces biens immobiliers et doit régler une taxe d'habitation de 25 000 dollars.

Une source proche a raconté à The Post que savoir que ses problèmes d'argent avaient été dévoilés l'avait mise "hors d'elle"...

