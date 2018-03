Joël Dicker : Le charmant auteur de best-sellers n'est pas un coeur à prendre

Des yeux bleus, un joli sourire et une plume qui passionne des millions de lecteurs. Joël Dicker a tout du gendre idéal, sauf que l'auteur à succès de 32 ans n'est pas célibataire. Le romancier suisse installé à Genève est marié à "une jolie brune prénommée Constance" comme le rappelle Gala ce mercredi 28 mars. Une moitié avec laquelle l'écrivain ne pose presque jamais et un mariage au quotidien très particulier en raison de l'activité de monsieur.

Pour établir ses intrigues, notamment La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert qui lui a valu le Grand Prix de l'Académie française et le Goncourt des lycées en 2012 et La Disparition de Stephanie Mailer publié aux éditions de Fallois, Joël Dicker s'isole dans une bulle. "Durant la phase d'écriture, je ne partage rien avec personne. Je suis seul face à mon histoire, comme habité par mon intrigue...", explique-t-il à Gala. Pour ne pas imposer son individualité nécessaire, l'auteur de best-sellers part de chez lui, libre de son emploi du temps qu'il décrit : "Le matin, il m'arrive d'écrire vers 4h du matin. Mais ensuite, à 8h, je me rends à mon bureau. Je suis un fonctionnaire de littérature !"

L'amour de Joël Dicker pour les mots est né de sa maman libraire et de son papa professeur de français. Ce n'est pourtant mais dans le domaine de la littérature qu'il fait ses études supérieures. Diplôme de droit en poche, il devient attaché parlementaire. Ce n'est qu'après l'envoi de six manuscrits à plus de vingt maisons d'édition que Derniers Jours de nos pères, son premier roman, est publié.