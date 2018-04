John Cena et Nikki Bella : Les fiancés se séparent à deux semaines du mariage

"Pire journée de ma vie", annonce John Cena sur Instagram avec un mème de Jeff, personnage des Simpson. Dimanche 15 avril, son ex-fiancée Nikki Bella a révélé sur la même application que John et elle se séparaient.

La catcheuse de 34 ans a en effet publié la photo d'une note écrite sur son smartphone. "Après mûre réflexion et 6 ans de relation, Nikki Bella et John Cena ont annoncé leur décision de se séparer en tant que couple, peuvent lire plus de 7 millions de followers. Bien que cette décision ait été difficile, nous continuons à ressentir beaucoup d'amour et de respect l'un pour l'autre."