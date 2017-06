John Galliano : Cambriolé à Paris pendant qu'il dormait !

Une nouvelle fois, l'image de la capitale en prend un coup... En effet, le journal Le Parisien dévoile que des malfrats ont réussi à cambrioler le domicile parisien du couturier John Galliano, dans la nuit du vendredi 2 juin au samedi 3 juin 2017.

Le quotidien affirme que le styliste britannique, qui possède de longue date un hôtel particulier dans le 3e arrondissement de la capitale (précisément rue de la Perle), a été cambriolé en pleine nuit, aux alentours de 3h25, alors qu'il dormait. "Le ou les voleurs se sont notamment emparés d'une des dernières photos de Marilyn Monroe, d'une valeur de plus de 50 000 €", précise Le Parisien. Le site de Closer, qui a dévoilé l'information quasiment dans le même temps, semble avoir un peu plus de précisions sur les biens volés puisqu'il évoque de son côté "des carnets de chèques, des cartes bancaires (...) et une lithographie de Picasso" et estime le préjudice au même montant.

Alors que Closer relate que c'est un voisin du décrié couturier, en pleine rédemption depuis quelques années, qui a entendu du bruit et a prévenu la police, Le Parisien annonce de son côté que la direction régionale de la police judiciaire de Paris est chargée de la suite des investigations.

Thomas Montet