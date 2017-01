Johnny Depp, ému, parle du divorce et de sa mère dans un étrange discours

C'est en célibataire divorcé pour de bon que Johnny Depp a repris, moustachu, le chemin des plateaux pour le film Labyrinth. L'acteur de 53 ans a également fait sa première apparition publique depuis l'officialisation de son divorce avec Amber Heard. La star de Pirates des Caraïbes, vue en 2016 dans Strictly Criminal et Alice de l'autre côté du miroir, était invitée par les People Choice Awards 2017, le 18 janvier.

Johnny Depp y a reçu le prix de l'icône préférée du public, soit le 14e People Choice Award de sa carrière. Étonnamment, cette récompense avait un goût très particulier pour le comédien que l'on retrouvera en mai dans le 5e opus de Pirates des Caraïbes. "Je suis venu ici pour une raison et une raison seulement, a-t-il déclaré dans son discours de remerciements. Je suis venu ici, pour vous, le public qui, dans les bons comme dans les mauvais moments vous le savez, m'avez soutenu et avez cru en moi. Merci. Vous m'avez encore invité ici ce soir. J'apprécie beaucoup. Et vous n'imaginez même pas à quel point je savoure."

Cherchant ses mots sous les acclamations répétées de ses fans, l'ex de Vanessa Paradis et papa de Lily-Rose Depp est apparu ému et marqué. "Écoutez, j'ai été vraiment très touché par votre gentillesse et la façon dont vous nous avez soutenus, ma famille et moi-même, ce qui explique pourquoi ma présence devant vous pour vous remercier et vous dire que je dois vous remercier est particulièrement lourde de sens pour moi", a déclaré l'acteur dans un discours qui ne manquait pas de références à ces derniers mois difficiles avec Amber Heard.

Avant de quitter la scène, Johnny Depp a levé les yeux au ciel, brandissant son prix, et lâché un étonnant "On les a eus, Betty Sue", en hommage à sa maman décédée en mai dernier, quelques jours avant qu'Amber Heard ne demande le divorce en prétextant des violences conjugales.