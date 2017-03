Johnny Depp et Leonardo DiCaprio : Mort de leur mère obèse dans "Gilbert Grape"

En 1994 sortait en salles le film Gilbert Grape, une comédie dramatique de Lasse Hallström, portée par un duo d'acteurs s'apprêtant à devenir de véritables stars à Hollywood : Johnny Depp et Leonardo DiCaprio. Le premier campait le rôle du petit frère du second, un jeune garçon aux troubles mentaux – rôle qui a valu à Leo d'être nommé pour un Oscar et un Golden Globe en tant que meilleur second rôle.

On apprend aujourd'hui que leur mère obèse dans le film, incarnée par Darlene Cates, est morte à l'âge de 69 ans. L'interprète de Bonnie Grape est décédée dimanche 26 mars au petit matin, selon sa fille Sheri Cates Morgan. "C'est avec un coeur doux-amère que nous annonçons que notre précieuse femme, mère et Gaga, Darlene Guthrie Cates, a été rappelée à la maison de manière quelque peu inattendue, paisiblement dans son sommeil, dimanche matin", écrit sur Facebook la fille de l'actrice.

Cates s'était révélée en jouant la mère atteinte d'obésité morbide de Gilbert (Johnny Depp) et Arnie Grape (Leonardo DiCaprio). Ce dernier lui avait déjà adressé un vibrant hommage après la sortie du film. "Je ne suis pas vraiment le meilleur pour m'exprimer avec des mots écrits, mais tu es la personne la plus unique. Je me souviendrais toujours de toi comme la meilleure maman de fiction. Tu as triomphé dans ton rôle", avait écrit le futur acteur de Titanic.

Darlene Cates était clouée au lit et pesait 226 kilos lorsqu'elle a été découverte et castée pour le rôle de la matriarche Grape. Pour la petite histoire, c'est Peter Hedges (l'auteur du roman et du scénario) qui avait flashé sur Cates dans un épisode de la série Sally Jessy Raphael, intitulé Too Heavy to Leave the House ("Trop lourde pour quitter la maison").

Après Gilbert Grape, Cates n'a pas vu sa carrière décoller. En 2012, évoquant son impressionnante perte de poids au Dallas Morning News – elle disait avoir perdu près de 110 kilos – elle parlait encore de reprendre sa carrière.

La regrettée comédienne était mariée à Robert Cates, avec qui elle a eu trois enfants, Sheri, Mark et Chris.