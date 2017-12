Johnny Hallyday bat des records, deux semaines après sa mort

"Ce sera encore plus gros que lors de la mort de Michael Jackson en 2009", témoigne le responsable d'une enseigne culturelle au Parisien dans son édition du samedi 23 décembre 2017. Décédé d'un cancer du poumon dans la nuit du 5 au 6 décembre à son domicile de Marnes-la-Coquette, Johnny Hallyday caracole depuis en tête des ventes. D'abord avec l'album de reprises qui lui est consacré, On a tous quelque chose de Johnny, impulsé et dirigé par son fidèle guitariste et directeur artistique Yarol Poupaud, mais aussi avec ses précédents albums.

Les chiffres publiés par Le Parisien sont vertigineux. On a tous quelque chose de Johnny s'est écoulé à plus de 275 000 exemplaires depuis sa sortie le 17 novembre, que le Taulier avait relayée sur les réseaux sociaux en partageant ses coups de coeur. L'album de reprises sur lequel figurent Amel Bent, Garou, Kendji Girac, Slimane, Benjamin Biolay, Louane, Thomas Dutronc ou encore Nolwenn Leroy devrait passer la barre des 300 000 exemplaires vendus d'ici le 31 décembre.

Comme le précise Le Parisien, il faudra sans aucun doute s'attendre à une nouvelle envolée dans les charts après la diffusion de l'émission spéciale Johnny, toute la musique qu'ils aiment sur TF1 le 6 janvier 2018, enregistrée le 13 décembre dernier à La Seine musicale (Boulogne-Billancourt). Amel Bent y a participé, comme elle l'a indiqué sur sa page Instagram en publiant plusieurs photos et en écrivant notamment : " J'ai vécu un moment d'une rare et grande émotion. Alors surtout merci JOHNNY."

300 000 exemplaires, c'est aussi le nombre de disques de Johnny vendus ces deux dernières semaines. Les coffrets des 50 et 100 plus belles chansons du défunt rockeur disparu à 74 ans et enterré à Saint-Barthélemy font partie des meilleures ventes, tout comme sa dernière tournée solo Rester Vivant. A ces ventes s'ajoutent également les DVD (plus de 62 000) et les livres.

Le business autour de la mort de Johnny Hallyday n'est pas prêt de s'essouffler puisque que la sortie de son album posthume est prévue pour 2018 et que les sorties des CD et DVD de la tournée 2017 des Vieilles Canailles (Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell) - la dernière du Taulier - sont d'ores et déjà très attendues.

Pour ce qui est de l'argent perçu par les héritiers de Johnny Hallyday, les droits d'interprète du défunt rockeur courent soixante-dix ans après la sortie de ses albums. "A titre d'exemple, la star a pu percevoir l'équivalent de 4 millions d'euros après le triomphe de Sang pour Sang, vendu à 2 millions d'exemplaires en 1999", estime Le Parisien.