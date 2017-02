Jonathan Rhys-Meyers, papa apaisé et comblé, dévoile la 1re photo de son bébé

Père de famille pour la première fois, Jonathan Rhys-Meyers a donc bel et bien laissé derrière lui des années d'addiction à l'alcool. Il y a encore deux ans, l'acteur des Tudors semblait être au fond du trou, anéanti par ses démons. Avec une grande force de caractère et surtout l'amour de Mara, il a fait table rase de son passé et choisi le bon chemin, conclu en apothéose par la paternité.

Rhys-Meyers est actuellement à l'affiche de la série Vikings, dans laquelle il apparaît dans le tout dernier épisode, incarnant Heahmund, un évêque guerrier chevalier de l'ordre des Templiers que l'on retrouvera à l'affiche de la saison 5, actuellement en cours de production. L'acteur vu dans Match Point et Alexandre sera bientôt à l'affiche de Damascus Cover, un thriller dans lequel il donne la réplique au regretté John Hurt, mais aussi de Black Butterfly, face à Piper Perabo et Antonio Banderas. Le jeune papa doit également tourner un film de guerre, 12th Man, réalisé par Harald Zwart (un cinéaste qu'il avait croisé dans The Mortal Instruments: la cité des ténèbres).