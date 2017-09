Jonathan Rhys-Meyers : Sa fiancée perd leur bébé, il replonge dans l'alcool

C'est une nouvelle période très sombre que traverse actuellement Jonathan Rhys-Meyers. Sur Instagram, la fiancée de l'acteur de 40 ans, Mara Lane, s'est exprimée pour expliquer la récente rechute de son compagnon, photographié la semaine dernière dans un état d'ébriété avancé à l'aéroport de Dublin. Il y a environ deux semaines, le couple a malheureusement perdu son bébé.

Sur des photos publiées sur le site du tabloïd anglais The Mirror, la star des Tudor est vue assise sur un siège du terminal, l'air hébété tandis qu'un membre de la sécurité vient l'aborder. D'après des témoins, Jonathan Rhys-Meyers était dans un très mauvais état. "On aurait dit que ses démons l'ont à nouveau rattrapé. C'est un acteur si talentueux, c'est tragique", a confié un indiscret. Un second informateur a ajouté : "Il titubait sur place pendant un long moment. Il n'importunait pas les gens, il avait simplement l'air vraiment ivre. C'était très triste de le voir ainsi. On avait l'impression qu'il ne savait pas où il se trouvait. (...) Les autres passagers étaient inquiets de le voir dans cet état juste après 10h", a-t-on déclaré.

Parfois, c'est comme deux pas en avant, un pas en arrière

Alertée par ces déclarations, Mara Lane s'est donc emparée des réseaux sociaux pour révéler la raison pour laquelle son futur mari a noyé son chagrin dans l'alcool. "Avec beaucoup de tristesse, nous ouvrons nos coeurs pour dire que J et moi avons perdu notre second enfant, dont j'étais enceinte. Cet enfant était très très désiré (surtout en ce moment par J, alors il a particulièrement mal pris la nouvelle) et nous sommes toujours en train d'essayer de nous adapter", a-t-elle écrit.

Relatant les problèmes d'alcoolisme auxquels Jonathan Rhys-Meyers a été confronté une bonne partie de sa vie (il a été envoyé en rehab plusieurs fois au cours de la dernière décennie), Mara Lane a poursuivi son message en affirmant qu'il était néanmoins parvenu à s'améliorer en trouvant un certain équilibre. "Il a su transformer en art toute la laideur et les blessures dans sa vie et c'est la personne la plus forte que je connaisse. Je ne connais personne qui a traversé ce qu'il a traversé et a atteint son niveau de réussite. Il semble cependant, à chaque fois que nous faisons des progrès... que nous faisons deux pas en avant et un pas en arrière", a-t-elle ajouté.