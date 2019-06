Josiane Balasko évoque sa "relation très tendre" avec son fils Rudy

En 1989, Josiane Balasko adopte un petit garçon âgé de trois ans, Rudy. Déjà maman d'une petite fille, Marilou Berry (née de son union avec Philippe Berry), l'actrice rêvait d'avoir un garçon. Aujourd'hui, le jeune homme de 31 ans a tissé une relation très fusionnelle avec sa maman. Interviewée par le magazine Gala, elle raconte : "J'ai une relation très tendre avec lui, car les garçons sont très affectueux avec leur maman." Tellement proches que Rudy passe encore très régulièrement chez sa maman, et aime encore dormir dans le cocon familial. Ainsi, elle déclare : "Après être resté longtemps à la maison, il a maintenant sa vie, exerce le métier de coach sportif, mais revient souvent."

"J'ai une relation très tendre avec lui"

En 2015 dans l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, Josiane Balasko se confiait sur l'adoption et sur sa première rencontre avec Rudy : "J'ai essayé d'avoir d'autres enfants, et ça n'a pas marché plusieurs fois. Avec mon mari, on s'est dit qu'on allait adopter et comme j'avais déjà quarante ans, je n'avais aucune envie de pouponner, je n'en avais plus l'énergie (...) Quand j'ai vu sa photo - et c'était exactement la même sensation que lorsque j'ai vu ma fille à la clinique quand elle est née, je le connaissais."

En couple depuis plus de 20 ans avec George Aguilar, Josiane Balasko s'est remariée en 2003 avec l'acteur qu'elle a rencontré sur le plateau du Fils du Français en 1999. Les parents ont inculqué des valeurs fortes à Marilou Berry (36 ans) et Rudy : "Ne pas mentir aux autres, mais aussi ne pas se mentir, ce qui est parfois plus difficile. Etre loyal et ne pas faire des choses qui vous empêchent de vous regarder dans la glace."

Également très proche de son petit-frère Rudy, Marilou poste souvent des photos de lui sur son compte Instagram. Une famille unie et soudée à découvrir sur le compte Instagram de Marilou Berry.

L'interview de Josiane Balasko est disponible dans le magazine Gala paru le jeudi 20 juin 2019.