Joyce Jonathan, ses vacances entre copines : Canon face aux critiques

Comme beaucoup ces dernières semaines, Joyce Jonathan a quitté son quotidien pour se payer quelques vacances bien méritées. Son lieu de villégiature n'était pas inconnu des amateurs de farniente et de fiesta, puisqu'il s'agissait d'Ibiza. Et pour cela, rien de mieux que d'y aller entre copines.

Revenue à Paris, la chanteuse – et bientôt actrice – a largement documenté ses aventures ibériques, empilant les clichés exotiques, selfies entre amis et photos au paradis. La belle ex-chérie de Thomas Hollande s'est notamment affichée en bikini et en tenue estivale. Histoire de bien faire comprendre à ses détracteurs que les critiques sur sa supposée maigreur ne l'ont pas touchée.

Ce qui n'a pas empêché quelques abonnés de lui asséner quelques réflexions désobligeantes. "#Jaipasdeseins", ironise l'un d'entre eux sur une photo où Joyce pose avec deux amis et arbore un bandeau en guise de maillot de bain. "Planches à pain", rétorque un autre.