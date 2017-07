Joyce Jonathan très mince : En maillot de bain, elle suscite l'inquiétude

L'état de santé de Joyce Jonathan continue d'inquiéter ses fans. Depuis le début de l'année la chanteuse de 27 ans apparaît plus mince que jamais. À tel point d'ailleurs que ses fidèles abonnés sur Instagram ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Pas sûr que les photos qu'elle vient de publier les rassurent...

L'interprète de Pas besoin de toi vient de dévoiler sur Instagram deux nouveaux clichés d'elle en maillot de bain. Hésitant entre deux modèles, elle a écrit : "Je prends, je prends pas ? Je prends. Non je prends pas. Bon je prends ?." Si la légende a de quoi faire sourire, les photos, elles, ont suscité de nombreuses réactions. Et pour cause, elle a affiché un corps très (trop ?) mince.

"Prends du poids plutôt", "Elle est drôlement maigre. Je dis pas ça par jalousie mais de peur qu'elle tombe vraiment dans l'anorexie", "Prends plutôt quelque chose à manger", peut-on notamment lire dans les commentaires.

Si ses fans se font du mouron pour sa santé, de son côté la belle assure que tout va bien. "Je suis en super forme, je mange et fais du sport ! Tout coule", avait-elle assuré sur sa page Instagram en retour aux critiques, ajoutant que "l'important c'est d'être bien dans sa tête" et expliquant se sentir "plus épanouie et mieux comme ça"...