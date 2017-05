Jul : Le rappeur marseillais convoqué par la police !

Le célèbre rappeur Jul est dans de sales draps. Si l'on en croit les informations du journal La Provence, l'artiste français de 27 ans a été convoqué par le commissariat de Marseille après qu'il insulte un policier dans l'une de ses chanson.

Son morceau, intitulé L'Hiver au quartier, n'est d'ailleurs plus disponible sur Internet, car elle fait l'objet d'une plainte déposée par un fonctionnaire de police, qui serait cité dans le quatrième couplet du morceau

Le journal précise que Julien Marie de son vrai nom a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire pour "propos injurieux et atteinte à la vie privée". Le nom d'un policier est clairement cité dans son morceau et dans des termes clairement pas élogieux "Fuck les banal (les poli­ciers en civil) et ******** !", entend-on dans la chanson.

Cette insulte directe à un des représentants des forces de l'ordre serait survenue sans raison particulière puisque l'interprète de Wesh Alors a expliqué lors de son autidition qu'il ne connaissait pas du tout l'homme en question.

Le Marseillais, dont l'album l'Ovni a été certifié double disque de platine, se défend d'avoir écrit les paroles du titre. Selon lui, c'est son acolyte Ger, un rappeur avec qui il collabore, qui serait responsable. Ce dernier sera prochainement entendu dans le cadre de l'enquête.

"Ça le met en danger de le surex­po­ser en le dési­gnant de la sorte dans une chan­son", a fait savoir le direc­teur dépar­te­men­tal de la sécu­rité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône, Jean-Marie Sala­nova, dans les colonnes du jour­nal local. Le poli­cier n'a lui pas souhaité s'ex­pri­mer.

Coline Chavaroche