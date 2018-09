Julia Paredes face à l'endométriose : "C'est de pire en pire"

Julia Paredes n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment. Atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité, l'ancienne candidate des Anges (NRJ12) doit parfois faire face à de violentes crises de douleur. Ce mercredi 5 septembre 2018, elle a révélé que sa souffrance était telle qu'elle venait de faire appel à sa maman pour l'aider à s'occuper de sa fille Luna (1 an).

"Quand t'es dans la mauvaise période et que l'endométriose t'empêche de rester debout. Mamie à la rescousse", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle elle apparaît allongée. Elle a ensuite expliqué : "J'attends que les cachets fassent effet. La dernière fois que j'ai été hospitalisée, on m'a donné des cachets assez forts pour calmer la douleur. (...) Ça s'est calmé pendant la grossesse et ça a repris il y a deux mois. Ce n'est pas simple tous les jours. C'est à la même période tous les mois et c'est de pire en pire."

Ses prochains examens sont en octobre, espérons pour Julia que la maladie n'a pas empiré. Pour rappel, la jeune maman a subi une intervention chirurgicale en juillet dernier. "Depuis hier soir à l'hôpital, bloc dans pas longtemps. Je vous explique tout dès que je peux. L'endométriose a avancé d'un stade. Je vous en parle plus tard et je ferai des petites vidéos pour les filles également atteintes qui me posent souvent des questions", révélait-elle.

Souvent interrogée sur sa maladie, la belle brune a promis de répondre à toutes les questions qu'ont pu lui poser ses fans lors d'une interview.