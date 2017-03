Julia Paredes (Les Anges) dévoile le visage de Luna et explique pourquoi !

Fin février, Julia Paredes accouchait de sa petite Luna. Et très vite, l'ex-candidate des Anges (NRJ12) a posté de nombreux clichés de sa nouvelle vie, sans pour autant dévoiler le visage de sa fille. Elle a préféré attendre son entretien avec Sam Zirah pour faire les présentations officielles comme vous pouvez le découvrir dans notre player.

"À la base, je ne voulais pas du tout la montrer (...), je voulais la protéger. Mais ce n'était pas la bonne manière de le faire, ça a fait l'effet inverse. Vu que je ne la montrais pas, des gens ont tout fait pour prendre des photos", a admis Julia Paredes. Et de préciser qu'elle avait été harcelée après son accouchement : "Ça devient inhumain. Par exemple, j'étais dans ma chambre d'hôpital et il y a des mecs qui sont venus et qui s'étaient soit-disant trompé de chambre. Ils étaient avec leur téléphone à la main pour prendre des photos (...). Je préfère la montrer moi, je ne veux pas qu'on me vole ma vie privée."

La jeune femme a toutefois précisé qu'elle n'inonderait pas ses réseaux sociaux de photos de Luna par la suite. Si elle accepte de le faire maintenant, c'est uniquement afin qu'on la laisse tranquille. "Son visage va vite changer, donc on ne la reconnaîtra pas ensuite", a-t-elle relativisé.

Espérons pour Julia qu'elle ne se trompe pas.