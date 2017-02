Julia Paredes plus hospitalisée, mais pas sortie d'affaire : "C'est difficile"

Repos oblige pour Julia Paredes.

Mardi 7 février 2017, Julia Paredes annonçait être hospitalisée à la suite de vertiges, de malaises et de vomissements. L'ex-candidate de Friends Trip, des Anges (NRJ12) et des Ch'tis et les Marseillais VS Le reste du monde (W9), enceinte de son premier enfant, expliquait sur son compte Snapchat devoir subir plusieurs examens, dont un du cerveau. Malheureusement, ils n'ont guère été concluants, comme on a pu le découvrir il y a quelques jours sur Snapchat : "Je vous donne des nouvelles car vous vous inquiétez beaucoup. On continue les examens. L'IRM du cerveau n'a rien donné, donc on cherche toujours. J'essaie de récupérer des forces pour le jour J."

La jeune femme a donc fait son retour dans son nid douillet afin de se reposer en vue de son accouchement prévu le 15 mars prochain, comme elle l'a expliqué sur le réseau social en début de semaine : "J'ai fait plusieurs examens et vu qu'on trouve pas ce que j'ai, je suis rentrée à la maison mais je dois faire attention jusqu'à l'accouchement. Je ne vous cache pas que c'est difficile de tenir le coup mais je tiens le coup parce qu'au bout il y a que du bonheur." Julia Paredes a ensuite expliqué qu'elle devait faire attention à son alimentation et qu'elle était contrainte de rester alitée pour ne pas accoucher avant son 8e mois de grossesse.

On lui souhaite beaucoup de courage !