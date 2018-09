Julia Paredes réconciliée avec Maxime : "On veut repartir à trois"

Julia Paredes a enfin une famille unie. La jeune femme de 29 ans s'est réconciliée avec le père de sa fille Luna, Maxime. Après pas moins de deux ans de séparation pendant lesquels elle a élevé son bébé seule, l'ancienne candidate de télé-réalité partageait il y a quelques jours une photo en compagnie de son chéri sur Instagram. Tous deux apparaissaient tout sourire en tenant Luna par les bras. "Enfin réunis", écrivait Julia en légende de sa tendre publication.

Mardi 25 septembre 2018, le youtubeur Sam Zirah dévoilait la première interview exclusive du couple. Les amoureux et jeunes parents y évoquent ensemble leur relation compliquée et semée d'embûches, à commencer par le moment où Julia a trompé Maxime : "J'ai fait une émission et j'étais un peu tarée dans ma tête. La production m'a poussée à faire certaines choses, que j'ai acceptées. En gros, je l'ai trompé et je me suis mise avec quelqu'un d'autre", se souvient-elle.



À son retour du tournage, Julia réalise qu'elle est enceinte et révèle toute la vérité à Maxime qui n'a pas du tout bien réagi. "Je me suis rendu compte que j'étais enceinte, je lui en ai parlé et j'étais anéantie." Loin d'être prêt à devenir père et en colère contre l'infidèle Julia, Maxime lui suggère alors d'avorter : "Je ne voulais pas d'enfant maintenant, je lui ai demandé de ne pas le garder." La suite, on la connaît. Julia décide finalement de poursuivre sa grossesse et d'accueillir son bébé, ce qui fait fuir Maxime, qui doute même d'être le père de Luna à cette époque. C'est pourquoi il décide de rompre tout contact avec elles.

Pourtant, c'est bien lui qui finira par recontacter Julia : "Je voulais revenir dans sa vie pour Luna, pour qu'elle ait un papa." Maxime et Julia reprennent alors là où ils se sont quittés et rayonnent de bonheur face à autant d'amour : "On veut repartir et reconstruire quelque chose à trois."