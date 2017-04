Julia Piaton enceinte : Un ventre bien rond devant la sexy Reem Kherici

Cinq ans après son premier film, Paris à tout prix, la délicieuse Reem Kherici revient derrière la caméra – et accessoirement aussi devant – avec une nouvelle comédie, Jour J. Prévue dans nos salles pour le 26 avril, le film s'est offert la traditionnelle ultime avant-première à Paris, lundi 24 avril. Rendez-vous était donné au Gaumont Opéra où la plupart des acteurs ont répondu présent – à l'exception de Nicolas Duvauchelle qui tourne Bonhomme.

Autour de la belle et sexy Reem Kherici, on a retrouvé son ancien partenaire de la Bande à Fifi, Philippe Lacheau, mais aussi Chantal Lauby, François-Xavier Demaison et une Julia Piaton bien enceinte. La fille de Charlotte de Turckheim attend en effet son premier enfant. Les jeunes comédiennes Amélie Fonlupt, Victoria Monfort (la fille de Nelson) et Eve Saint-Louis étaient également de la partie. Du côté des invités, on a croisé Lilou Fogli, Anne Fontaine, Armelle et la ravissante Mélanie Bernier.

L'histoire de Jour J : Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa "femme" et de sa "maîtresse", contraint d'organiser son mariage imprévu !