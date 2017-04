Julia Roberts et ses enfants : "J'espère qu'ils ont pris ça de moi"

Être élue le plus belle femme du monde en 2017 selon le magazine People, ce n'est pas donné à tout le monde. Un prix que la sublime actrice Julia Roberts, âgée de 49 ans, s'est vu décerner pour la cinquième fois en 26 ans, mais non sans émotion.

"J'en suis très flattée, a-t-elle confié au magazine. C'est flatteur, mais ça va devenir embarrassant." L'actrice américaine avait déjà reçu le prix à l'âge de 23 ans, en 1991, après le triomphe du cultissime film Pretty Woman. Puis elle a de nouveau obtenu en 2000, 2005 et 2010, avant de le recevoir en 2017, à quelques jours de son 50e anniversaire. Mais au cours de son interview, la femme a également souhaité évoquer ses merveilleux enfants.

Elle est la mère du jeune Henry Daniel, âgé de 9 ans, et des jumeaux Hazel et Phinnaeus, âgés de 12 ans, fruits de son amour avec Danny Moder, son mari depuis près de 15 ans. Et lorsqu'on demande à l'actrice si ses enfants sont aussi drôles qu'elle, la femme de 49 ans est catégorique : "Ils ont tous un sens de l'humour très fort. Ils ont tous une sorte de style d'humour différent, mais je pense qu'ils sont tous très drôles, et j'espère vraiment qu'ils ont hérité ça de moi parce que c'est ce que je dis à tout le monde", remarque-t-elle.

Quant au style de ses enfants, Julia Roberts explique que chacun d'entre eux a un rapport avec la mode totalement différent : "Finn est probablement plus orienté vers la mode" tandis qu'"Hazel a simplement un style casual et qu'Henry a un vrai style sportswear". Comme c'est mignon...