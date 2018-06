Julia Vignali : L'accident qui a changé sa vie !

Depuis quelques semaines, Julia Vignali est de retour sur nos petits écrans sur M6, dans Le meilleur pâtissier : les professionnels. A cette occasion, la belle brune de 42 ans qui a succédé à Faustine Bollaert en octobre dernier a été interrogée par nos confrères de Télé 7 Jours sur cette édition. Elle en a aussi profité pour faire une révélation sur sa vie privée.

Son public a ainsi appris qu'elle ne s'est pas fait tatouer des fleurs de cerisiers du Japon sur le bras droit par hasard. C'est pour cacher une blessure d'enfance que la compagne de Kad Merad a souhaité sauter le pas : "Je l'ai depuis avril 2017. Il cache une cicatrice de brûlure que je me suis faite à l'âge de 5 ans. En 1980, le matin de la fête des mères, j'ai renversé mon bol de chocolat chaud, et mon pyjama en acrylique a littéralement fondu sur mon bras. C'est ce qui s'appelle un accident domestique. Brûlée au troisième degré, j'ai dû, pendant des années, me rendre deux fois par semaine à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à Paris."

Un indicent qui a provoqué une prise de conscience chez Julia Vignali : "Je pense que je pourrais être une ambassadrice de la prévention contre les accidents domestiques des enfants. Les accidents de la vie courante sont la première cause de mortalité infantile en France. D'avoir passé du temps à l'hôpital en contact d'enfants en souffrance m'a ouvert l'esprit et le coeur. Je crois que j'ai gagné en sensibilité et en empathie."

L'intégralité de l'interview de Julia Vignali est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 4 juin 2018.