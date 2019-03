Julian Bugier : Son grand regret après la mort de son père

Ce mercredi 13 mars 2019, Julian Bugier était l'invité de La Maison des maternelles, sur France 5. Le papa de Lucien (7 ans) et Gabrielle (5 ans) était invité pour parler de la nécessité d'allonger le congé paternité.

Pour rappel, il est aujourd'hui fixé à seulement 11 jours, une injustice selon le journaliste et présentateur de France 2 âgé de 37 ans. "On n'est pas capable d'avoir une égalité sur ce qui nous est le plus cher, nos enfants. C'est trop court et c'est largement inférieur à nos voisins européens. Je crois qu'en Suède, c'est plus d'un an. (...) Je trouve qu'il faudrait une égalité parfaite", a expliqué Julian Bugier.

L'époux de Claire Fournier a ensuite révélé que, s'il avait pris ses 11 jours pour son fils, cela avait "été plus compliqué pour [sa] fille" comme il l'a révélé au chroniqueur Benjamin Miller : "Je l'ai regretté. C'est d'abord parce que ça a été un moment assez douloureux pour moi, je venais de perdre mon père. Et comme dans tous ces moments, on se réfugie un peu pour oublier. Moi, ça a été le travail, je bossais beaucoup à l'époque. J'étais sur France 2, à Europe 1 le week-end. Et c'est vrai que je l'ai regretté. Si c'était à refaire, je ne le referais pas."

Son travail ne l'a pas empêché de s'impliquer auprès de ses enfants. Dans Marie-Claire, il avait confié : "Je me suis levé la nuit – j'étais champion du monde des biberons –, j'ai changé les couches, et j'aimais bien ça, ça fait partie de la vie, j'ai préparé les purées..."

Julien Bugier n'est pas le seul animateur à militer pour l'allongement du congé paternité. Marc-Olivier Fogiel milite lui aussi dans ce sens.